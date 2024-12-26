Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецова уводили со льда под руки, Гурьянов уворачивался от соперника. Яркие фото дерби

Кузнецова уводили со льда под руки, Гурьянов уворачивался от соперника. Яркие фото дерби
ЦСКА — СКА
Комментарии

25 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над СКА. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу команды Ильи Воробьёва.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд встречи. На 41-й секунде матча счёт открыл нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Спустя 16 секунд после вбрасывания в центральном круге московские армейцы удвоили преимущество благодаря голу Дениса Гурьянова. Тренерский штаб петербургских армейцев принял решение поменять стартового голкипера Егора Заврагина.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android