Кузнецова уводили со льда под руки, Гурьянов уворачивался от соперника. Яркие фото дерби
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25 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над СКА. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу команды Ильи Воробьёва.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд встречи. На 41-й секунде матча счёт открыл нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Спустя 16 секунд после вбрасывания в центральном круге московские армейцы удвоили преимущество благодаря голу Дениса Гурьянова. Тренерский штаб петербургских армейцев принял решение поменять стартового голкипера Егора Заврагина.
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