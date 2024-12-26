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Тренер «Питтсбурга» высказался о повторении Кросби рекорда Лемье в составе клуба

Тренер «Питтсбурга» высказался о повторении Кросби рекорда Лемье в составе клуба
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о том, что канадский нападающий Сидни Кросби повторил рекорд Марио Лемье по количеству голевых передач в составе клуба.

«Я просто считаю, что это элитная компания. Марио – один из величайших игроков всех времён, как и Кросби. Этапы, которых достигают эти ребята, – это то, что покоряется очень немногим игрокам за всю историю игры. Марио, Сидни и некоторые из наших ребят недавно достигли этих вершин. Это ещё одно доказательство того, что Кросби – один из лучших игроков всех времён. И, как мы знаем, Марио тоже», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что в матче с «Филадельфией Флайерз» Кросби сделал 1033-ю передачу за карьеру в НХЛ, благодаря чему он сравнялся с Марио Лемье. Теперь два легендарных канадца делят первое место в клубной истории по результативным передачам за «Пингвинз».

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