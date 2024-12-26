Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг высказался об эпизоде, в котором Евгений Кузнецов получил серьёзную травму

Ротенберг высказался об эпизоде, в котором Евгений Кузнецов получил серьёзную травму
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча высказался о состоянии нападающего Евгения Кузнецова, получившего серьёзную травму в матче с Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Игра завершилась поражением санкт-петербуржцев со счётом 5:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5)     5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5)     6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5)     6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5)     6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5)     6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)    

«Не буду комментировать работу судей. Я считаю, что судьи — это часть игры. Но Кузнецов долго не выйдет на лёд. Он был практически без сознания. Поехал в больницу, мы надолго его потеряли. Он не будет играть. Это звезда нашей лиги, не только СКА.

Не говорю, что умышленно Провольнев бил его в голову. Я об этом не говорю. Не хочу искать козлов отпущения. Но факт остаётся фактом. Евгений Кузнецов очень долгое время не сыграет в КХЛ. Когда сыграет — я не знаю», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

Напомним, во время второго периода игры Кузнецов столкнулся с защитником московских армейцев Владиславом Провольневым и покинул площадку лишь при помощи медицинского персонала. Позже Ротенберг заявил, что звёздный форвард потерял сознание от удара по голове.

Материалы по теме
Ротенберг: у Кузнецова очень плохой диагноз. Был без сознания, долго пропустит

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android