Ротенберг высказался об эпизоде, в котором Евгений Кузнецов получил серьёзную травму

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча высказался о состоянии нападающего Евгения Кузнецова, получившего серьёзную травму в матче с Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Игра завершилась поражением санкт-петербуржцев со счётом 5:6.

«Не буду комментировать работу судей. Я считаю, что судьи — это часть игры. Но Кузнецов долго не выйдет на лёд. Он был практически без сознания. Поехал в больницу, мы надолго его потеряли. Он не будет играть. Это звезда нашей лиги, не только СКА.

Не говорю, что умышленно Провольнев бил его в голову. Я об этом не говорю. Не хочу искать козлов отпущения. Но факт остаётся фактом. Евгений Кузнецов очень долгое время не сыграет в КХЛ. Когда сыграет — я не знаю», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

Напомним, во время второго периода игры Кузнецов столкнулся с защитником московских армейцев Владиславом Провольневым и покинул площадку лишь при помощи медицинского персонала. Позже Ротенберг заявил, что звёздный форвард потерял сознание от удара по голове.

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