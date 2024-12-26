«Трудно принять такое поражение». Игорь Ларионов — о разгроме от «Локомотива»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал разгромное поражение от ярославского «Локомотива» со счётом 0:5 и заявил, что решающим в матче стала игра в неравных составах.
«Трудно принять такое поражение, но такие игры бывают. В данном случае самое простое решение – как можно быстрее забыть эту игру и двигаться дальше. Что нужно, чтобы реализовать «пять на три»? Уверенность в том, что ты делаешь, и вера в то, что ты можешь забить. Мы много работаем над этим на тренировках, но нам не хватает гола, чтобы преодолеть элемент невезения и боязни завершить голевой момент. Два удаления в конце второго периода дали сопернику глоток воздуха и возможность забить третий гол, который был решающим. С 0:3 против «Локомотива» очень трудно вернуться в игру», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.
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