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«Трудно принять такое поражение». Игорь Ларионов — о разгроме от «Локомотива»

«Трудно принять такое поражение». Игорь Ларионов — о разгроме от «Локомотива»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал разгромное поражение от ярославского «Локомотива» со счётом 0:5 и заявил, что решающим в матче стала игра в неравных составах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский) – 22:31 (5x5)     0:2 Паник – 30:54 (5x5)     0:3 Шалунов (Сергеев) – 40:33 (5x3)     0:4 Иванов (Шалунов) – 45:29 (5x5)     0:5 Красковский (Рафиков, Берёзкин) – 49:48 (5x5)    

«Трудно принять такое поражение, но такие игры бывают. В данном случае самое простое решение – как можно быстрее забыть эту игру и двигаться дальше. Что нужно, чтобы реализовать «пять на три»? Уверенность в том, что ты делаешь, и вера в то, что ты можешь забить. Мы много работаем над этим на тренировках, но нам не хватает гола, чтобы преодолеть элемент невезения и боязни завершить голевой момент. Два удаления в конце второго периода дали сопернику глоток воздуха и возможность забить третий гол, который был решающим. С 0:3 против «Локомотива» очень трудно вернуться в игру», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

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