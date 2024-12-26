Игорь Никитин оценил игру Рихарда Паника, забросившего свою дебютную шайбу в КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги победного матча с «Торпедо» (5:0) и оценил игру словацкого форварда Рихарда Паника, забросившего свою дебютную шайбу в КХЛ.

«Хорошо сыграли все три периода. Я давно отошёл от клише «Хорошо играешь – выигрываешь, плохо играешь – проигрываешь». Не понравилось, что в третьем периоде из-за дешёвых удалений дали сопернику два раза сыграть «пять на три». Для хорошей команды это непозволительная роскошь.

Рихард Паник не то чтобы не адаптировался к КХЛ, просто так получилось, что он два матча играл с разными партнёрами. Плюс любой игрок будет испытывать дискомфорт в другой стране, языка которой он не знает. Но то, что у него есть мастерство и понимание игры, это однозначно», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.