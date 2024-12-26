Игорь Никитин оценил игру Рихарда Паника, забросившего свою дебютную шайбу в КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги победного матча с «Торпедо» (5:0) и оценил игру словацкого форварда Рихарда Паника, забросившего свою дебютную шайбу в КХЛ.
«Хорошо сыграли все три периода. Я давно отошёл от клише «Хорошо играешь – выигрываешь, плохо играешь – проигрываешь». Не понравилось, что в третьем периоде из-за дешёвых удалений дали сопернику два раза сыграть «пять на три». Для хорошей команды это непозволительная роскошь.
Рихард Паник не то чтобы не адаптировался к КХЛ, просто так получилось, что он два матча играл с разными партнёрами. Плюс любой игрок будет испытывать дискомфорт в другой стране, языка которой он не знает. Но то, что у него есть мастерство и понимание игры, это однозначно», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.
- 26 декабря 2024
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:40
-
08:33
-
08:30
-
08:15
-
03:22
-
02:10
-
01:32
- 25 декабря 2024
-
23:55
-
23:45
-
23:35
-
23:29
-
23:26
-
23:22
-
23:18
-
23:13
-
23:10
-
23:02
-
22:53
-
22:51
-
22:44
-
22:35
-
22:32
-
22:20
-
22:07
-
21:55
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:20
-
21:06
-
20:55