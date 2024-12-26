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Расписание матчей МЧМ по хоккею — 2025 на 26 декабря 2024 года

Сегодня, 26 декабря, в столице Канады Оттаве начнётся 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею. Матчи группы А пройдут на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B станет «Ти-Ди Плэйс Арена». Он вмещает 9862 зрителя. В первый игровой день пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В первом матче турнира в рамках группы B встретятся молодёжные сборные Словакии и Швеции. Встреча пройдёт на «Ти-Ди Плэйс Арене» и начнётся в 20:00 мск.

Во втором матче игрового дня в рамках группы A встретятся молодёжные сборные США и Германии. Встреча пройдёт на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 22:30 мск.

В третьем матче игрового дня в рамках группы B встретятся молодёжные сборные Чехии и Швейцарии. Встреча пройдёт на «Ти-Ди Плэйс Арене» и начнётся в 1:00 мск.

Во заключительном матче игрового дня в рамках группы A встретятся молодёжные сборные Финляндии и Канады. Встреча пройдёт на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

Финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.