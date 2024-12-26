Расписание матчей МЧМ по хоккею — 2025 на 26 декабря 2024 года

Сегодня, 26 декабря, в столице Канады Оттаве начнётся 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею. Матчи группы А пройдут на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B станет «Ти-Ди Плэйс Арена». Он вмещает 9862 зрителя. В первый игровой день пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В первом матче турнира в рамках группы B встретятся молодёжные сборные Словакии и Швеции. Встреча пройдёт на «Ти-Ди Плэйс Арене» и начнётся в 20:00 мск.
Во втором матче игрового дня в рамках группы A встретятся молодёжные сборные США и Германии. Встреча пройдёт на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 22:30 мск.
В третьем матче игрового дня в рамках группы B встретятся молодёжные сборные Чехии и Швейцарии. Встреча пройдёт на «Ти-Ди Плэйс Арене» и начнётся в 1:00 мск.
Во заключительном матче игрового дня в рамках группы A встретятся молодёжные сборные Финляндии и Канады. Встреча пройдёт на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.
Финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.
- 26 декабря 2024
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:40
-
08:33
-
08:30
-
08:15
-
03:22
-
02:10
-
01:32
- 25 декабря 2024
-
23:55
-
23:45
-
23:35
-
23:29
-
23:26
-
23:22
-
23:18
-
23:13
-
23:10
-
23:02
-
22:53
-
22:51
-
22:44
-
22:35
-
22:32
-
22:20
-
22:07
-
21:55
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:20
-
21:06
-
20:55