Жена Овечкина показала, что хоккеист делает на Рождество

Анастасия Шубская, жена российского форварда и капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала, как хоккеист проводит рождественские праздники.

В видео Шубская показала, что хоккеист в компании сыновей Сергея и Ильи смотрит фильм «Гарри Поттер и Тайная комната».

Также видно, что семья уже украсила дом к праздникам: в углу комнаты стоит нарядная ёлка, под которой лежат подарки, на тумбе под телевизором стоят семейные фотографии, вокруг которых горит гирлянда.

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

Напомним, Овечкин в данный момент продолжает восстановление после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября.