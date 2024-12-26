Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жена Овечкина показала, что хоккеист делает на Рождество

Жена Овечкина показала, что хоккеист делает на Рождество
Комментарии

Анастасия Шубская, жена российского форварда и капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала, как хоккеист проводит рождественские праздники.

В видео Шубская показала, что хоккеист в компании сыновей Сергея и Ильи смотрит фильм «Гарри Поттер и Тайная комната».
Также видно, что семья уже украсила дом к праздникам: в углу комнаты стоит нарядная ёлка, под которой лежат подарки, на тумбе под телевизором стоят семейные фотографии, вокруг которых горит гирлянда.

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

Напомним, Овечкин в данный момент продолжает восстановление после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября.

Материалы по теме
«Многие думали, что рекорд будет под вопросом». Америка не верила в Овечкина перед сезоном
«Многие думали, что рекорд будет под вопросом». Америка не верила в Овечкина перед сезоном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android