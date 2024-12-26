Словакия — Швеция, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 декабря, в столице Канады Оттаве начнётся 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею. Матчи группы А пройдут на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B станет «Ти-Ди Плэйс Арена». В первом матче турнира встретятся молодёжные сборные Словакии и Швеции. Встреча пройдёт на «Ти-Ди Плэйс Арене» и начнётся в 20:00 мск.

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланировано. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, американский канал NHL Network.

В последний раз команды встречались между собой в рамках Молодёжного чемпионата мира 2020 года. Тогда шведская сборная оказалась сильнее со счётом 6:2.

Финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.