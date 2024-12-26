Дональд Трамп предложил Уэйну Гретцки баллотироваться на пост «губернатора» Канады

Избранный президент США Дональд Трамп, вступление в должность которого назначено на 20 января 2025 года, в саркастической форме по отношению к Канаде предложил легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост главы этой страны.

«Только что пообщался с Уэйном Гретцки, «Великим», как его называют в хоккейных кругах. Я сказал: «Уэйн, почему бы тебе не баллотироваться на пост премьер-министра Канады, который вскоре станет известен как губернатор Канады? Легко победишь, тебе даже не придётся проводить избирательную кампанию», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп в одном из своих публичных заявлений предложил сделать Канаду 51-м штатом США.

Видео: Стив Керр подколол Трампа, использовав жест Стефена Карри