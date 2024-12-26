Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дональд Трамп предложил Уэйну Гретцки баллотироваться на пост «губернатора» Канады

Дональд Трамп предложил Уэйну Гретцки баллотироваться на пост «губернатора» Канады
Аудио-версия:
Комментарии

Избранный президент США Дональд Трамп, вступление в должность которого назначено на 20 января 2025 года, в саркастической форме по отношению к Канаде предложил легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост главы этой страны.

«Только что пообщался с Уэйном Гретцки, «Великим», как его называют в хоккейных кругах. Я сказал: «Уэйн, почему бы тебе не баллотироваться на пост премьер-министра Канады, который вскоре станет известен как губернатор Канады? Легко победишь, тебе даже не придётся проводить избирательную кампанию», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп в одном из своих публичных заявлений предложил сделать Канаду 51-м штатом США.

Видео: Стив Керр подколол Трампа, использовав жест Стефена Карри

Материалы по теме
Владелец «Вашингтона» рассказал, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android