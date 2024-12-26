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Никитин: Киселевич оказался готов пойти на самый маленький контракт

Никитин: Киселевич оказался готов пойти на самый маленький контракт
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил последние трансферы ярославского клуба и отметил, что опытному защитнику Богдану Киселевичу необходимо набрать игровые кондиции.

«Мы не закрылись перед дедлайном, но такого, чтобы мы ищем кого-то, нет. Мы сделали то, что хотели, подписав Паника и Киселевича. Надо было соблюдать потолок зарплат, и Богдан оказался готов пойти не только на понижение контракта, а на самый маленький контракт. Ему нужно набрать форму. Думаю, что следующую игру он сыграет», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне 34-летний Киселевич за «Нефтехимик» провёл 25 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

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