Форвард «Торпедо» о разгроме от «Локомотива»: очень стыдно, хочется провалиться под землю

Нападающий «Торпедо» Евгений Свечников поделился эмоциями от разгромного домашнего поражения в матче с ярославским «Локомотивом» (0:5).

«После таких поражений хочется провалиться под землю. Одно из самых обидных поражений как в сезоне, так и в карьере. Проиграли всё, что могли. Каждое единоборство. Самое главное – проиграли в желании. Большой перерыв между играми тут ни при чём. Надо приходить каждый день на тренировку и впахивать, желать выиграть и желать стать лучше. Очень медленно играли, медленно двигали шайбу. «Локомотив» постоянно нас накрывал и висел на нас. Нет ответа, почему в Ярославле мы выиграли 3:0, а дома проиграли 0:5. Надо смотреть в зеркало и находить ответ в себе. Пока очень стыдно», — цитирует Свечникова пресс-служба КХЛ.