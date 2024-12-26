Форвард «Торпедо» о разгроме от «Локомотива»: очень стыдно, хочется провалиться под землю
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Нападающий «Торпедо» Евгений Свечников поделился эмоциями от разгромного домашнего поражения в матче с ярославским «Локомотивом» (0:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский) – 22:31 (5x5) 0:2 Паник – 30:54 (5x5) 0:3 Шалунов (Сергеев) – 40:33 (5x3) 0:4 Иванов (Шалунов) – 45:29 (5x5) 0:5 Красковский (Рафиков, Берёзкин) – 49:48 (5x5)
«После таких поражений хочется провалиться под землю. Одно из самых обидных поражений как в сезоне, так и в карьере. Проиграли всё, что могли. Каждое единоборство. Самое главное – проиграли в желании. Большой перерыв между играми тут ни при чём. Надо приходить каждый день на тренировку и впахивать, желать выиграть и желать стать лучше. Очень медленно играли, медленно двигали шайбу. «Локомотив» постоянно нас накрывал и висел на нас. Нет ответа, почему в Ярославле мы выиграли 3:0, а дома проиграли 0:5. Надо смотреть в зеркало и находить ответ в себе. Пока очень стыдно», — цитирует Свечникова пресс-служба КХЛ.
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