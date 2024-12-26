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Финляндия — Канада, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию

Финляндия — Канада, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 26 декабря, в столице Канады Оттаве начнётся 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею. В очередном матче турнира в рамках группы А встретятся молодёжные сборные Финляндии и Канады. Встреча пройдёт на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
27 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Канада U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланировано. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, американский канал NHL Network.

Матчи группы А пройдут на арене «Канадиен Тайр-центр» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B станет «Ти-Ди Плэйс Арена» вместимостью 9862 зрителя. Финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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