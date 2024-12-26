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Нападающий СКА Евгений Кузнецов может пропустить минимум два месяца — источник

Нападающий СКА Евгений Кузнецов может пропустить минимум два месяца — источник
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов может пропустить минимум два месяца, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в медицинском штабе петербургской команды. Форвард получил травму во время вчерашнего матча с ЦСКА (5:6) в столкновении с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.

«Сейчас игрок находится под наблюдением врачей. Последствия после удара очень серьёзные – игрок находился какое‑то время без сознания, у него были пробелы в памяти. Окончательный диагноз поймём в течение недели. Но предварительно игрок пропустит минимум два месяца», — цитирует источник в медицинском штабе СКА «Матч ТВ».

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 33 (10+23) очка в 33 матчах.

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