Нападающий СКА Евгений Кузнецов может пропустить минимум два месяца — источник

Нападающий СКА Евгений Кузнецов может пропустить минимум два месяца, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в медицинском штабе петербургской команды. Форвард получил травму во время вчерашнего матча с ЦСКА (5:6) в столкновении с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.

«Сейчас игрок находится под наблюдением врачей. Последствия после удара очень серьёзные – игрок находился какое‑то время без сознания, у него были пробелы в памяти. Окончательный диагноз поймём в течение недели. Но предварительно игрок пропустит минимум два месяца», — цитирует источник в медицинском штабе СКА «Матч ТВ».

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 33 (10+23) очка в 33 матчах.