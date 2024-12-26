Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» подтвердил расторжение контракта с вратарём Павлом Хомченко

«Авангард» подтвердил расторжение контракта с вратарём Павлом Хомченко
Комментарии

Хоккейный клуб «Авангард» и вратарь Павел Хомченко расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает пресс-служба омского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал, что голкипер продолжит карьеру в ЦСКА.

В текущем сезоне на счету 30-летнего Хомченко 28 матчей, в которых голкипер одержал 12 побед с 91,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.37.

Всего в КХЛ Хомченко провёл 95 встреч, в которых голкипер одержал 34 победы с 92,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.36.

Напомним, ранее между «Авангардом» и ЦСКА произошёл обмен нападающими. В стан армейского клуба перешёл Коул Касселс, а в омский клуб отправился Константин Окулов.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Авангард» расторгнет контракт с вратарём Хомченко, игрок продолжит карьеру в ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android