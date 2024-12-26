Главный тренер Ги Буше и форвард Окулов приняли участие в тренировке «Авангарда»

Главный тренер Ги Буше и форвард Константин Окулов приняли участие в утренней тренировке «Авангарда». Пресс-служба омского клуба опубликовала несколько видеозаписей, на которых видно, что канадский специалист руководит тренировочным процессом. Перешедший из ЦСКА Окулов также принимает участие в тренировке.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, ранее канадский тренер после приезда в Омск улетел обратно в Канаду для обследования прооперированного колена. Канадец заявил, что вынужден на время покинуть команду, чтобы не потерять дорогостоящую медицинскую страховку.

Окулов перешёл в омский клуб в результате обмена с ЦСКА на нападающего Коула Касселса.