Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер Ги Буше и форвард Окулов приняли участие в тренировке «Авангарда»

Главный тренер Ги Буше и форвард Окулов приняли участие в тренировке «Авангарда»
Комментарии

Главный тренер Ги Буше и форвард Константин Окулов приняли участие в утренней тренировке «Авангарда». Пресс-служба омского клуба опубликовала несколько видеозаписей, на которых видно, что канадский специалист руководит тренировочным процессом. Перешедший из ЦСКА Окулов также принимает участие в тренировке.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, ранее канадский тренер после приезда в Омск улетел обратно в Канаду для обследования прооперированного колена. Канадец заявил, что вынужден на время покинуть команду, чтобы не потерять дорогостоящую медицинскую страховку.

Окулов перешёл в омский клуб в результате обмена с ЦСКА на нападающего Коула Касселса.

Материалы по теме
«Я давно хотел в Россию. Без новых вызовов скучно!» Первое интервью Ги Буше в «Авангарде»
«Я давно хотел в Россию. Без новых вызовов скучно!» Первое интервью Ги Буше в «Авангарде»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android