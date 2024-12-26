«Всегда можно искать лучший вариант». Коньков — о возможном усилении вратарской линии СКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков ответил на вопрос, нужно ли СКА искать вратаря после ухода Никиты Серебрякова. Во вчерашнем матче с ЦСКА голкиперы петербургского клуба пропустили пять шайб за первые 15 минут.

«Нужен ли СКА ещё один вратарь на замену ушедшему в «Авангард» Никите Серебрякову? Когда совершаются такие обмены, как в случае с Серебряковым, то клубы понимают, кто у них есть и на кого можно рассчитывать. Если бы у СКА была возможность усилиться, то он бы наверняка это сделал. А, может быть, она ещё и подвернется? Это нормальный рабочий момент. Всегда можно искать лучший вариант, но у питерского клуба в этом плане всё подкреплено», – цитирует Конькова «РБ Спорт».