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«Всегда можно искать лучший вариант». Коньков — о возможном усилении вратарской линии СКА

«Всегда можно искать лучший вариант». Коньков — о возможном усилении вратарской линии СКА
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков ответил на вопрос, нужно ли СКА искать вратаря после ухода Никиты Серебрякова. Во вчерашнем матче с ЦСКА голкиперы петербургского клуба пропустили пять шайб за первые 15 минут.

«Нужен ли СКА ещё один вратарь на замену ушедшему в «Авангард» Никите Серебрякову? Когда совершаются такие обмены, как в случае с Серебряковым, то клубы понимают, кто у них есть и на кого можно рассчитывать. Если бы у СКА была возможность усилиться, то он бы наверняка это сделал. А, может быть, она ещё и подвернется? Это нормальный рабочий момент. Всегда можно искать лучший вариант, но у питерского клуба в этом плане всё подкреплено», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

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