Плющев рассказал, почему в КХЛ нужно убрать крайний срок обменов и подписаний контрактов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выступил против крайнего срока обмена и подписаний контрактов в сезоне Континентальной хоккейной лиги. Дедлайн по сделкам между клубами лиги наступит 27 декабря.

«Будь моя воля, это мероприятие вообще бы отменил. Все эти спектакли в стиле «купи-продай», от драфтов до дедлайнов, если и влияют на развитие нашего хоккея, то исключительно в негативную сторону. В своё время отечественный хоккей поднялся не на чехарде с составами, а на качественной тренировочной работе, которая позволяла развивать молодёжь, школу в целом. Подготовительный период составлял не меньше двух месяцев, это позволяло заложить и игровой, и функциональный фундамент команды, запустить новое поколение игроков.

А весь этот дедлайн, вся эта судорожная работа по обменам, по якобы укреплению составов — от лукавого. Профессиональным тренерам мельтешение составов только мешает. Как и то, что летом мы связываем им руки временными рамками, которые скопировали опять-таки с НХЛ, и, по сути, запрещаем нормально готовить команды к сезону. Польза от таких дедлайнов разве что менеджерам — для прикрытия собственного непрофессионализма. Как в случае с «Авангардом», который за несколько месяцев умудрился полностью поменять линию атаки и тренерский штаб», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.