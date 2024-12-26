Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» подписал контракт с защитником Михаилом Сидоровым

«Витязь» подписал контракт с защитником Михаилом Сидоровым
Комментарии

Хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт с защитником Михаилом Сидоровым, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Ранее Михаил Сидоров заключил с «Витязем» пробный контракт. Соглашение подписано на срок до окончания сезона-2024/2025.

27-летний воспитанник ярославского хоккея с 2020 года выступал за «Нефтехимик», куда перешёл из «Куньлуня», в составе которого начал сезон-2020/2021. В КХЛ дебютировал за «Ак Барс» в сезоне-2015/2016. Также выступал за «Локомотив».

В текущем сезоне «Витязь» провёл 37 матчей и на данный момент расположился на девятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
В «Витязе» рассказали, планирует ли клуб совершить усиление в ближайшие несколько дней
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android