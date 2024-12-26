Хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт с защитником Михаилом Сидоровым, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Ранее Михаил Сидоров заключил с «Витязем» пробный контракт. Соглашение подписано на срок до окончания сезона-2024/2025.

27-летний воспитанник ярославского хоккея с 2020 года выступал за «Нефтехимик», куда перешёл из «Куньлуня», в составе которого начал сезон-2020/2021. В КХЛ дебютировал за «Ак Барс» в сезоне-2015/2016. Также выступал за «Локомотив».

В текущем сезоне «Витязь» провёл 37 матчей и на данный момент расположился на девятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.