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«Нефтехимик» перезаключил контракты с четырьмя хоккеистами основного состава

«Нефтехимик» перезаключил контракты с четырьмя хоккеистами основного состава
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«Нефтехимик» перезаключил контракты с вратарём Филиппом Долгановым, защитником Лукой Профакой и нападающими Германом Точилкиным и Никитой Хоружевым. Соглашение с канадским защитником рассчитано до окончания сезона-2025/2026, остальные контракты рассчитаны до окончания сезона-2026/2027.

В текущем сезоне на счету 26-летнего Долганова шесть побед в 24 матчах с процентом отражённых бросков 92,9%.

22-летний Профака в текущем сезоне провёл 37 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач.

21-летний Точилкин в текущем сезоне провёл 36 матчей, в которых набрал девять очков — забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

21-летний Хоружев в текущем сезоне провёл 37 матчей, в которых набрал 16 очков — забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач.

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