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«Новый мир». Окулов поделился эмоциями от перехода в «Авангард» и первой тренировки

«Новый мир». Окулов поделился эмоциями от перехода в «Авангард» и первой тренировки
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Нападающий «Авангарда» Константин Окулов поделился эмоциями от перехода в омский клуб и первой командной тренировки. Форвард перешёл в состав «Авангарда» в результате обмена с ЦСКА.

«Всё отлично, прилетел и сразу на тренировку. Познакомился с коллективом, ребятами и с тренерским штабом. Уже было небольшое собрание, на котором показали, в какой хоккей будем играть. Первый лёд очень интересный. Новый мир, можно сказать. Всё пока нравится. Хороший стадион, хорошая раздевалка. Ребята помогли обустроиться. Впереди новый путь, дай бог, чтобы он был позитивным. Буду помогать команде», — цитирует Окулова пресс-служба омского клуба.

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