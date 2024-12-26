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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 26 декабря

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 26 декабря
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Сегодня, 26 декабря, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 2-й тур
26 декабря 2024, четверг. 10:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Чесалин (Рыбин) – 01:58 (3x3)     2:0 Макаров – 02:25 (3x3)     3:0 Макаров (Чесалин) – 07:26 (3x3)     4:0 Макаров (Коротков) – 10:00 (3x3)     5:0 Будкаев – 12:47     6:0 Коротков (Рейзвих) – 19:23 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 2-й тур
26 декабря 2024, четверг. 10:50 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Лукашевич (Паценкин) – 00:56 (3x3)     1:1 Чесалин (Коротков) – 04:27 (3x3)     2:1 Макаров (Рыбин) – 05:47 (3x3)     3:1 Коротков (Макаров) – 09:52 (3x3)     4:1 Чесалин – 13:07 (3x3)     5:1 Рыбин (Чесалин) – 20:41 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 2-й тур
26 декабря 2024, четверг. 11:40 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 7
Ак Барс
Казань
1:0 Крикунов (Бабенко) – 00:33 (3x3)     1:1 Чупин – 02:09     2:1 Щитов (Бабенко) – 02:55 (3x3)     2:2 Горохов (Илья Иванов) – 03:38 (3x3)     2:3 Шляхтов – 04:55     2:4 Муравьёв (Дрожжин) – 07:10 (3x3)     2:5 Дрожжин – 10:16     2:6 Горохов (Муравьёв) – 13:32 (3x3)     2:7 Курбанов (Илья Иванов) – 13:32 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 2-й тур
26 декабря 2024, четверг. 12:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
9 : 7
Динамо Мн
Минск
1:0 Крикунов – 00:08 (3x3)     2:0 Крикунов – 00:21 (3x3)     2:1 Слыш (Коробов) – 01:38 (3x3)     2:2 Паценкин (Анисимов) – 02:54 (3x3)     2:3 Анисимов (Слыш ) – 03:37 (3x3)     2:4 Кубраков (Слыш ) – 04:57 (3x3)     3:4 Крикунов (Щитов) – 05:48 (3x3)     4:4 Бабенко – 08:26     4:5 Паценкин – 08:43 (3x3)     4:6 Паценкин (Лукашевич) – 09:11 (3x3)     5:6 Бабенко (Макаров) – 10:39 (3x3)     6:6 Макаров (Крикунов) – 13:44 (3x3)     7:6 Крикунов (Щитов) – 14:49 (3x3)     8:6 Макаров (Крикунов) – 15:26 (3x3)     8:7 Паценкин – 17:14     9:7 Макаров (Бабенко) – 20:23 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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