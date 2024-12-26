«Автомобилист» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 26 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Трактором». Встреча начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это будет пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по две победы в матчах между собой.
В текущем сезоне «Автомобилист» провёл 36 матчей и на данный момент занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» возглавил таблицу Востока со старта сезона и до сих пор не покидает первую строчку.