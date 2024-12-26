«Автомобилист» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 26 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Трактором». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по две победы в матчах между собой.

В текущем сезоне «Автомобилист» провёл 36 матчей и на данный момент занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» возглавил таблицу Востока со старта сезона и до сих пор не покидает первую строчку.