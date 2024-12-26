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«Нефтехимик» заключил контракт с вратарём Игорем Бобковым

«Нефтехимик» заключил контракт с вратарём Игорем Бобковым
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«Нефтехимик» заключил контракт с вратарём Игорем Бобковым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение с голкипером рассчитано до 31 мая 2026 года. Ранее вратарь расторг контракт с «Амуром», за который начинал выступление в текущем сезоне.

В текущем сезоне 33-летний Бобков провёл 20 матчей, в которых одержал лишь три победы с процентом отражённых бросков 89,7%. В апреле 2024 года голкипер продлил контракт с хабаровским клубом сроком на два года.

Всего в КХЛ на счету Бобкова 389 матчей, в которых голкипер одержал 168 побед с процентом отражённых бросков 92%. В текущем сезоне «Амур» испытывает большие трудности и на данный момент занимает последнее место в КХЛ.

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