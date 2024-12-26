В Нижнем Новгороде представили фасад будущей ледовой арены для «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Строительство ледовой арены началось в 2022 году. Открытие ожидается в 2025 году.

«Это будет масштабно — команда в ожидании матча в Нижнем на новой арене. Болельщики клуба очень ждали большую и современную домашнюю арену, фасад ледовой арены отвечает всем мировым трендам и запросам хоккейных болельщиков», — цитирует генерального директора «Центра управления и развития спорта в Нижегородской области» Максима Гафурова пресс-служба клуба.

Фото: АНО «ИРГС Нижегородской области»

Новая арена вместит 12 тыс. зрителей, что вдвое превышает возможности КРК «Нагорный». Современный медиафасад, стильный дизайн и удобная инфраструктура сделают её одним из самых масштабных спортивных объектов России.