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Канадский форвард Перлини прибыл в Москву и прошёл медосмотр для «Спартака»

Канадский форвард Перлини прибыл в Москву и прошёл медосмотр для «Спартака»
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Канадский форвард Брендан Перлини прибыл в Москву и прошёл медосмотр для «Спартака». Пресс-служба московского клуба опубликовала фотографии медицинского осмотра. В середине декабря «Спартак» подписал с Перлини контракт до конца сезона.

Фото: ХК «Спартак»

28-летний форвард был выбран под 12-м номером драфта НХЛ 2014 года, представлял сборную Канады на юниорском и молодёжном чемпионате мира и провёл пять сезонов в НХЛ, набрав 81 (50+31) очко в 262 матчах за «Аризону Койотс», «Чикаго Блэкхоукс», «Детройт Ред Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Последние два сезона форвард выступал в АХЛ, набрав 36 (20+16) очков в 64 играх за «Чикаго Вулвз» и «Шарлотт Чекерс».

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