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«Куньлунь» обменял Рурка Шартье в ЦСКА на денежную компенсацию

«Куньлунь» обменял Рурка Шартье в ЦСКА на денежную компенсацию
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Как стало известно «Чемпионату», «Куньлунь» обменял нападающего Рурка Шартье в ЦСКА на денежную компенсацию. 28-летний канадский форвард проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге.

В текущем сезоне Шартье провёл за китайский клуб 37 матчей, в которых набрал 17 очков — забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач.

Леворукий центральный нападающий прошлый сезон провёл в «Оттаве Сенаторз». В сезоне-2023/2024 он провёл 37 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Также Шартье сыграл 19 матчей за фарм-клуб канадского клуба в АХЛ, в которых набрал 13 (7+6) очков. Кроме «Оттавы», у форварда есть опыт выступления за «Сан-Хосе Шаркс».

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