СКА обменяет Степана Фальковского в «Ак Барс» на Дмитрия Юдина

Как стало известно «Чемпионату», СКА обменяет защитника Степана Фальковского в «Ак Барс» на защитника Дмитрия Юдина.

В текущем сезоне 28-летний Фальковский провёл 29 матчей, в которых набрал семь очков — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач с показателем полезности «+11». Всего в КХЛ Фальковский провёл 232 матча, в которых набрал 78 очков — забросил 28 шайб и отдал 50 результативных передач с показателем полезности «+62».

В текущем сезоне на счету 29-летнего Юдина 27 матчей, в которых игрок обороны набрал три очка — забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Всего в КХЛ Юдин провёл 584 матча, в которых набрал 115 очков — забросил 28 шайб и отдал 87 результативных передач с показателем полезности «+72».