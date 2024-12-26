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The Athletic назвал «Эдмонтон» главным фаворитом Кубка Стэнли в текущем сезоне. Было проведено более 50 тыс. компьютерных симуляций оставшейся части сезона с учётом текущего турнирного положения команд и травм игроков.

В 19% симуляций победу в плей-офф одерживал «Эдмонтон». «Нью-Джерси» побеждал в 14% случаев, «Тампа-Бэй» – в 11%.

Полный рейтинг команд выглядит следующим образом:

1. «Эдмонтон» – 19%.

2. «Нью-Джерси» – 14%.

3. «Тампа-Бэй» – 11%.

4-5. «Виннипег» – 8%.

4-5. «Торонто» – 8%.

6-7. «Каролина» – 7%.

6-7. «Флорида» – 7%.

8. «Даллас» – 5%.

9-10. «Ванкувер» – 4%.

9-10. «Лос-Анджелес» – 4%.

11-14. «Вашингтон» – 3%.

11-14. «Вегас» – 3%.

11-14. «Миннесота» – 3%.

11-14. «Колорадо» – 3%.

Остальные команды побеждали менее чем в 1% симуляций.