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«Для меня это огромная честь!» Строум — об игре в одном звене с Александром Овечкиным

«Для меня это огромная честь!» Строум — об игре в одном звене с Александром Овечкиным
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Центральный нападающий «Вашингтона» Дилан Строум поделился эмоциями от игры с крайними форвардами Патриком Кейном и Александром Овечкиным. Строум является лидером столичного клуба по очкам и передачам в текущем сезоне. На счету форварда 38 (11+27) очков в 34 матчах.

«Сравнить ощущения от игры с Патриком Кейном, а теперь с Александром Овечкиным? Я сомневаюсь, что можно было взять двух настолько противоположных игроков, чем Ови и Кейн (смеётся). Ови любит бросать из определённых точек на льду и прекрасно умеет открываться под бросок и найти свободное место. Алекс габаритный игрок, но он умеет спрятаться за спинами соперника и хорошо умеет выбирать позицию. Он знает, как получить шайбу для броска.

Я был центральным нападающим в звене с Кейном и Овечкиным, они очень разные, но это очень весело. Для меня это огромная честь!» — цитирует Строума Daily Faceoff.

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