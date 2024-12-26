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«Авангард» обменял Заседу в «Витязь» на спортивные права на голкипера «Каролины» Кочеткова

«Авангард» обменял Заседу в «Витязь» на спортивные права на голкипера «Каролины» Кочеткова
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Хоккейный клуб «Авангард» в результате обмена с «Витязем» получил спортивные права на голкипера «Каролины» Петра Кочеткова, сообщает пресс-служба омского клуба. В подмосковный клуб переходит нападающий Матвей Заседа.

Заседа перешёл в «Авангард» по ходу текущего сезона. Всего в составе омского клуба 25-летний форвард провёл 12 матчей, в которых набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Пётр Кочетков – 25-летний российский вратарь, воспитанник пензенского хоккея. В КХЛ выступал за ХК «Сочи», СКА, «Витязь» и «Торпедо». В НХЛ защищает цвета клуба «Каролина Харрикейнз».

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