СКА впервые в КХЛ проиграл первый период с разницей в пять шайб

В среду, 25 декабря, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу московских армейцев.
В первом периоде команда с берегов Невы пропустила пять шайб. Как сообщает пресс-служба СКА, армейский клуб впервые в КХЛ проиграл стартовый период с разницей в пять шайб.
Ранее худшим показателем армейцев в первой трети матча было «–4». Пять пропущенных шайб за первый период — это второй случай для петербуржцев за 17 сезонов в КХЛ. 12 декабря 2010 года в гостевой встрече с «Торпедо» СКА проиграл первый период со счётом 2:5. Тогда, как и в матче с ЦСКА, произошла обратная замена вратаря. После двух пропущенных шайб Якуба Штепанека заменил Евгений Набоков, вместо которого после трёх голов соперника снова вышел Штепанек.
- 26 декабря 2024
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