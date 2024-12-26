«Ситуация – глупость какая-то». Экс-игрок СКА — о травме Евгения Кузнецова в игре с ЦСКА
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высказался о травме нападающего армейского клуба Евгения Кузнецова в игре с ЦСКА (5:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5) 2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5) 3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5) 4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5) 5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5) 5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5) 5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5) 6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5) 6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5) 6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5) 6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)
– Эпизод с травмой Кузнецова – это несчастный случай?
– Когда я пересматривал, честно говоря, там умысла не увидел. Не могу сказать, что это было нарочно. Эта ситуация – глупость какая-то. Травма на ровном месте. Не могу сказать, что Провольнев хотел травмировать Кузнецова. Я в этом уверен, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».
Нападающий СКА столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.
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