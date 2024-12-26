«Ситуация – глупость какая-то». Экс-игрок СКА — о травме Евгения Кузнецова в игре с ЦСКА

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высказался о травме нападающего армейского клуба Евгения Кузнецова в игре с ЦСКА (5:6).

– Эпизод с травмой Кузнецова – это несчастный случай?

– Когда я пересматривал, честно говоря, там умысла не увидел. Не могу сказать, что это было нарочно. Эта ситуация – глупость какая-то. Травма на ровном месте. Не могу сказать, что Провольнев хотел травмировать Кузнецова. Я в этом уверен, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».

Нападающий СКА столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.