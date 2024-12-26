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Грант ещё может сыграть за «Авангард» в сезоне. Клуб оставил место под потолком зарплат

Грант ещё может сыграть за «Авангард» в сезоне. Клуб оставил место под потолком зарплат
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Как стало известно «Чемпионату» от источника, знакомого с ситуацией, защитник «Авангарда» Алекс Грант может выйти на лёд в текущем сезоне. Напомним, ранее появлялась информация, что Алекс выбыл до конца сезона.

В данный момент хоккеист восстанавливается после травмы верхней части тела. Омский клуб оставил место под потолком зарплат для того, чтобы иметь возможность вернуть Гранта в основу из списка травмированных.

Источник также подчеркнул, что обмен Заседы, скорее всего, стал последним трансферным ходом «Авангарда» до окончания дедлайна.

35-летний Грант в нынешнем сезоне за «Авангард» сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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