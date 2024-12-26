В «Торпедо» объяснили трёхкратное подорожание билетов на январские матчи на старте продаж

«Торпедо» изменило систему ценообразования на матчи команды с января 2025 года. В первые часы после старта продаж билетов на январские встречи цены оказались в три раза выше, чем были на игры в декабре.

Как рассказали «Чемпионату» в клубе, система будет работать по аналогии с продажей билетов на самолёты, а переход на новую систему ценообразования связан с высочайшим спросом, который теперь должен автоматически регулироваться билетной системой.

«Новая модель ценообразования разработана с целью создать более гибкий, прозрачный и справедливый подход к формированию стоимости билетов. Система в автоматическом режиме будет учитывать уровень спроса, популярность соперника, турнирное положение команд, дни проведения игр и другие факторы. Как правило, в первые минуты и часы после открытия продаж наблюдается самый высокий спрос. В этот период цена билетов может быть выше, что позволит обеспечить справедливое распределение спроса и предложения.

По мере снижения спроса система автоматически корректирует цену билета в меньшую сторону. При этом минимальная цена билета не может быть ниже стоимости одного матча, утверждённой перед стартом хоккейного сезона, что защищает интересы держателей абонементов. На один заказ можно приобрести не более четырёх билетов, что исключает массовый выкуп и обеспечивает доступность билетов для максимального числа болельщиков.

Динамическое ценообразование создаёт справедливую и прозрачную модель формирования цен, а также защищает покупателей от перекупщиков. До окончания сезона-2024/2025 система будет работать в тестовом режиме», — говорится в заявлении «Торпедо» на официальном сайте.

Отметим, что в январе 2025 года нижегородцы проведут дома семь матчей: с минским «Динамо» (4 января), «Сибирью» (8 января), «Адмиралом» (11 января), «Трактором» (13 января), со «Спартаком» (20 января), с «Амуром» (23 января) и московским «Динамо» (25 января).