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Кожевников: игра Кучерова — это театр! Он уже вписал своё имя навечно в историю

Кожевников: игра Кучерова — это театр! Он уже вписал своё имя навечно в историю
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в нынешнем сезоне НХЛ.

— Кучеров — красавец! У него игра — просто красота, просто театр, конечно!

— Он вместе с Капризовым первым из россиян дошёл до отметки в 50 очков в сезоне.
— Я даже не про это говорю. Капризов — чистый бомбардир, там было понятно, что он хоккеист великий будет. А у Кучерова радует сама его игра, то, как он пасы отдаёт, как команду ведёт. На него приятно просто смотреть. Его игра — это театр. Большой театр!

Поначалу Никиту вообще не замечали. Но он два раза команду привёл к кубку, так что уже вписал своё имя навечно в историю, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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