Сергей Телегин: у Гру в «Тракторе» и кнут, и пряник — всё вовремя, всё по делу

Защитник «Трактора» Сергей Телегин рассказал о работе с главным тренером челябинского клуба Бенуа Гру.

— Какой стиль Бенуа Гру прививает команде?

— Североамериканский стиль. Основа — играть в атаку, всё в давление, форчекинг. Этот стиль мне напоминает то, как мы играли на Олимпиаде. Гру — требовательный тренер, очень хорошо относится к игрокам. У него и кнут, и пряник — всё вовремя, всё по делу. Очень серьёзно относится к мелочам, как и Рафаэль Рише. У нас невероятно сильный тренерский штаб. Также надо отдать дань уважения нашим великим докторам, массажистам, реабилитологам и другим людям, кто связан с клубом, — без них ничего бы не было.

— Гру ко всем мелочам очень строго относится, в том числе к опозданиям?

— Да. Тренер должен руководить командой, а не команда — тренером. Понятное дело, мы все в одной лодке, и также у нас есть капитан. Но всё равно к мелочам он строго относится, и это правильно, — цитирует Телегина сайт КХЛ.