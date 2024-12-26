«Это трагедия для СКА». Борис Михайлов — о травме форварда Евгения Кузнецова

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал травму нападающего СКА Евгения Кузнецова во встрече с ЦСКА (5:6).

«Честно говоря, даже не обратил внимания, когда Кузнецов получил травму. В первом периоде он настолько был незаметен, что я даже спросил у своего президента, а играет ли он сегодня. Если бы там было более серьёзное нарушение, то, наверное, судья вынес бы суровое наказание.

В любом случае сожалею, что Кузнецов травмировался, и желаю ему скорейшего выздоровления. Это мастер высокого класса, его потеря для команды — это трагедия. Надеюсь, что он вернётся как можно быстрее», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Нападающий СКА столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.