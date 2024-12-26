Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников назвал проблемы, связанные с отъездом российских хоккеистов в НХЛ

Кожевников назвал проблемы, связанные с отъездом российских хоккеистов в НХЛ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал проблемы, связанные с отъездом российских хоккеистов в НХЛ.

— На ваш взгляд, то, что россияне уезжают в НХЛ, не самая хорошая тенденция?
— Для нас — да. Для ребят-то — хорошая, очень хорошая. Они становятся на весь мир известными. Но для нас, болельщиков, которые здесь находятся… Искать надо матчи, время не совпадает. Много проблем. Я за них рад, и дай бог, чтобы они себя там проявляли. Это лицо нашего хоккея. Но мы их-то не видим. В этом проблема, к огромному сожалению, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
Кожевников: игра Кучерова — это театр! Он уже вписал своё имя навечно в историю
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android