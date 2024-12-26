Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал проблемы, связанные с отъездом российских хоккеистов в НХЛ.

— На ваш взгляд, то, что россияне уезжают в НХЛ, не самая хорошая тенденция?

— Для нас — да. Для ребят-то — хорошая, очень хорошая. Они становятся на весь мир известными. Но для нас, болельщиков, которые здесь находятся… Искать надо матчи, время не совпадает. Много проблем. Я за них рад, и дай бог, чтобы они себя там проявляли. Это лицо нашего хоккея. Но мы их-то не видим. В этом проблема, к огромному сожалению, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.