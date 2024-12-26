Спунер: в России проиграешь три матча, и всё плохо. А в Америке никто не будет паниковать

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал про отличия в отношении к поражениям в России и в Северной Америке.

— Есть ощущение, что «Авангард» уже вышел из кризиса?

— Ну, если только мы не проиграем пару матчей, то он вернётся. Но это хоккей. Я заметил, что в России всё очень изменчиво, в отличие от Северной Америки. Там можно проиграть три матча подряд, и никто не будет сильно паниковать, а здесь уступишь три подряд, и всё плохо. Потом побеждаешь пару матчей, и всё снова в порядке. Потом опять пару проигрываешь, и все начинают паниковать. Здесь немного другое мышление, и в этом нет ничего плохого, это совершенно нормально, — сказал Спунер в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райаном Спунером читайте на «Чемпионате» в пятницу, 27 декабря, в 9:00 мск.