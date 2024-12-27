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«Казалось, виноватым всегда делали меня». Спунер — о работе со Звягиным

«Казалось, виноватым всегда делали меня». Спунер — о работе со Звягиным
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Нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал про работу с бывшим главным тренером омского клуба Сергеем Звягиным.

— Вы приехали, провели несколько матчей, потом выпали из состава на пять-шесть матчей. Звягин был недоволен вашей игрой, в последнем матче у руля он вообще усадил вас на лавку в третьем периоде, потом критиковал вас на пресс-конференции. А когда он ушёл, что-то изменилось. Эмоции?
— Мне кажется, он не знал, как вытащить из меня максимум. Тяжело объяснить, но мне казалось, что всегда меня делали виноватым. Мне скоро 33, я уже шесть лет в КХЛ, 13 лет играю на профессиональном уровне и прекрасно всё понимаю. Одно дело, когда я играю плохо, но мне казалось, что всякий раз, если после пары хороших матчей я или команда плохо проведу игру, то сажают всегда именно меня. Я устал от этого, от того, что меня не использовали в том качестве, в котором я мог бы добиваться максимального успеха. Возможно, мы просто не подходили друг к другу… То есть он отличный мужик, очень дружелюбный, но мы просто не сработались. Это часть хоккея, так бывает, но сейчас это уже в прошлом, пора двигаться дальше.

— А вы с ним говорили на этот счёт?
— Да, говорили, а потом он говорил, что ему не нравится моя рабочая этика или не нравится, как я играю. Я говорил – ладно, я буду лучше в следующем матче, а он просто сажал меня в запас на пару матчей. Потом меня возвращали в состав, я пару матчей хорошо играл, потом у меня мог быть один не лучший матч, и меня снова сажали. Это было утомительно.

— То есть не сработались на личном уровне?
— Нет-нет, в этом плане всё было в порядке, это чисто бизнес. У меня никогда не было тренера, который бы мне не нравился как человек. У тренера своя работа, он делает то, что считает правильным. Если он считает, что я недостаточно хорош, то я не принимаю это близко к сердцу. Это бизнес, он старается сохранить свою работу, но иногда это досадно для меня, потому что когда тренер знает, как использовать меня, я всегда успешно выступаю, — сказал Спунер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райаном Спунером читайте на «Чемпионате» сегодня, 27 декабря, в 9:00 мск.

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