Спунер: Буше доказал, что успешный тренер, у него строгая система. Это и нужно «Авангарду»

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером омского клуба Ги Буше.

— Обстановка в команде сейчас изменилась?

— В последнее время стало лучше. В любой команде, когда она проигрывает, ощущается давление на тренеров и на всех остальных. Люди становятся напряжёнными, начинают нервничать, пропадает уверенность в игре. Не самая подходящая обстановка для достижения успеха. Но это мир хоккея, да и вообще любого бизнеса, у которого дела идут не лучшим образом. Надо просто стараться оставаться на позитиве, улыбаться и стараться получать удовольствие. Игроку больше ничего и не остаётся.

— Что можешь сказать о Ги Буше, вы с ним общались? Он сказал, что участвовал в подготовке к последним матчам до перерыва, был на связи с командой.

— Нет, мы с ним не говорили, и вообще прежде не встречались, но я играл против его «Оттавы», когда выступал за «Бостон». Так что я знаком с ним как с тренером плюс некоторые мои приятели играли в его командах. Они сказали, что он – требовательный тренер, у него строгая система игры. Он доказал, что это работает и что он успешный тренер. Думаю, это нашей команде сейчас и нужно, и это нам поможет.

— Он ещё и спортивный психолог.

— Я этого не знал! Это круто, — сказал Спунер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.