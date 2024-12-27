Спунер: в Минске проигрывать было в порядке вещей, а от «Авангарда» ждут только побед

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер заявил, что во время его игры за минское «Динамо» проигрыши были «в порядке вещей».

— Как видите всё происходящее с «Авангардом» в этом году? Столько изменений, наверное, ни одна команда по ходу сезона не проводила, состав поменялся наполовину, тренер новый, руководство сменилось.

— Когда я приехал, команда проигрывала, мы проводили много собраний, нас гоняли без шайбы на тренировках, люди были недовольны и всё такое. Но это часть хоккея, надо самим выбираться из этого. Я всегда считал, что любая команда в сезоне будет сталкиваться с проблемами, и главное в этот момент – оставаться на позитиве, стараться становиться лучше. Это всё, что ты можешь сделать. Думаю, у нашей команды это получилось и остаток года мы проведём хорошо. Это положительный момент.

— У всех бывают проблемы, но у «Авангарда» в этом году проблемы вышли на другой уровень.

— Это потому, что в команде к такому не привыкли. Не привыкли проигрывать, привыкли, что «Авангард» — это топ-клуб. Я три года провёл в Минске, и там такое было в порядке вещей. А в топ-клубе с высокими ожиданиями, с большим бюджетом все ждут только побед. А когда их нет, это проблема. И это справедливо, ведь то, что происходило – это неприемлемо. Уверен, люди хотели бы поступить иначе, ребята жалеют, что не играли лучше в некоторых матчах и так далее. Но сейчас самое главное, что будет дальше, на этом и надо фокусироваться. Впереди ещё полсезона. По мне, так лучше начать прибавлять сейчас, чем здорово начать сезон, а затем скатиться вниз. Всегда лучше выходить на пик ближе к Новому году, чтобы подойти к плей-офф в хорошей форме. Главное – прибавлять по ходу сезона, ничего другое значения не имеет, — сказал Спунер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.