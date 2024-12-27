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«Даже не знаю, вернусь ли сюда в следующем году». Спунер — о своём будущем

«Даже не знаю, вернусь ли сюда в следующем году». Спунер — о своём будущем
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Нападающий «Авангарда» Райан Спунер ответил на вопрос о своём будущем в Континентальной хоккейной лиге.

— Вы обычно не заключаете новые контракты в середине сезона, но, может быть, что-то изменилось? Не думали ещё о будущем?
— Если честно, я даже не знаю, вернусь ли сюда в следующем году. У меня есть жена, она работает, обычно мы с ней обсуждаем эти вещи, решаем, как будет лучше для нас обоих. Сейчас я просто стараюсь хорошо играть, сильно закончить сезон. Когда ты выдаёшь хороший сезон, обычно и контракты приходят. Так что я не забегаю вперёд, — сказал Спунер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райаном Спунером читайте на «Чемпионате»:
«Россия — это Россия. А в Америке меняют своё в угоду другим». Интервью со Спунером
Эксклюзив
«Россия — это Россия. А в Америке меняют своё в угоду другим». Интервью со Спунером
Комментарии
Новости. Хоккей
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