Райан Спунер поделился впечатлениями от работы с Майком Кинэном

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал о совместной работе с тренером Сборной мира КХЛ Майком Кинэном во время Кубка Первого канала — 2024.

— Для чего вообще легионерам этот турнир? Вы не за национальную команду играете, ощущения, должно быть, немного странные?

— Насколько я понял, дело в том, что сборная России же сейчас не может играть на международных турнирах. Здесь ещё Беларусь, Казахстан, и им нужна была четвёртая команда, так что организаторы подошли к делу креативно и решили пригласить легионеров. Это классная концепция и отличный турнир. Конечно, тяжело подходить к турниру с слишком соревновательным настроем, потому что это не национальная команда, не сборная Канады, а просто группа ребят, которые приехали сыграть в хоккей. Но всё равно здорово приехать сюда, встретиться со всеми.

— То есть вы это воспринимаете больше как Матч звёзд, возможность показать себя?

— Я бы так не сказал. Надо просто получать удовольствие от игры. В любом матче всегда хочется выиграть, так что надо выходить и стараться это сделать. Но для меня это возможность хорошо провести время, так пока и получается.

— Тем не менее по Майку Кинэну после матча с Россией было видно, что он очень серьёзно относится к этому турниру. Он был очень недоволен игрой команды, назвал её робкой.

— Ну, он всегда был серьёзным тренером, поэтому он и добивался таких успехов. Он всегда хочет побеждать. Да, наша команда показала не лучшую игру, но это непросто, когда собираешь произвольную группу ребят в одной команде, проводишь только одну тренировку, причём человек семь-восемь даже на ней не были, а потом сразу проводишь первый матч вместе. На самом деле, думаю, в третьем периоде мы уже играли намного лучше, чем в первом. Было приятно сыграть на этом стадионе. Да, мы не показали лучшей игры, но это был уникальный опыт, и он был классным.

— Каким этот матч был для вас как для канадца?

— Я же уже шесть лет тут и против сборной России играл, пару лет назад на Кубке Первого канала, так что для меня это просто очередной матч. Я на любой матч всю карьеру выхожу и стараюсь сыграть как можно лучше. Всё очень просто, если думать в таком ключе.

— В Кинэне осталось ещё что-то железное или он стал мягче?

— Тяжело сказать, мы ведь с ним раньше не работали ни в НХЛ, ни ещё где-либо, так что мне не с чем сравнивать. Но пока всё хорошо – он дружелюбный мужик, заряженный, хочет побеждать. Думаю, это нормально для тренера, — сказал Спунер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.