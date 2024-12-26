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«ЦСКА должен быть гораздо выше». Плющев — о третьем месте армейцев в таблице Запада

«ЦСКА должен быть гораздо выше». Плющев — о третьем месте армейцев в таблице Запада
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил третье место ЦСКА в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Третье место ЦСКА? Конечно, не соответствует уровню команды, она должна быть гораздо выше. ЦСКА должен уверенно играть, а не в догонялки. То, что они в топ-8, — это вполне естественно. Ещё не хватало, чтобы армейцев столицы в восьмёрке лучших не было», — приводит слова Плющева LiveResult.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу московских армейцев.

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