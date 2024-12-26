Овечкин — самый упоминаемый в российских СМИ спортсмен в 2024 году, Дзюба — в топ-3

Компания «Медиалогия» выпустила рейтинг из 30 самых упоминаемых в отечественных СМИ российских спортсменов в 2024 году. Он был составлен с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным рейтингом.
Топ-10 российских спортсменов в отечественных СМИ за 2024 год (по версии «Медиалогии»):
- Александр Овечкин (Хоккей) — 1 574 575,6 (медиаиндекс);
- Даниил Медведев (Теннис) — 1 169 621,2;
- Артём Дзюба (Футбол) — 935 335,1;
- Матвей Сафонов (Футбол) — 706 274,9;
- Алексей Миранчук (Футбол) — 688 900,5;
- Максим Глушенков (Футбол) — 680 696,4;
- Константин Тюкавин (Футбол) — 650 843,9;
- Мирра Андреева (Теннис) — 649 283,5;
- Андрей Рублёв (Теннис) — 630 479,1;
- Александр Соболев (Футбол) — 617 546,9.
С полным рейтингом от «Медиалогии» можно ознакомиться по ссылке.
Нельзя не отметить, что по итогам 2023 года лидером данного рейтинга был Медведев, Дзюба шёл вторым, а Овечкин замыкал топ-3.