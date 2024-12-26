Овечкин — самый упоминаемый в российских СМИ спортсмен в 2024 году, Дзюба — в топ-3

Компания «Медиалогия» выпустила рейтинг из 30 самых упоминаемых в отечественных СМИ российских спортсменов в 2024 году. Он был составлен с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным рейтингом.

Топ-10 российских спортсменов в отечественных СМИ за 2024 год (по версии «Медиалогии»):

Александр Овечкин (Хоккей) — 1 574 575,6 (медиаиндекс); Даниил Медведев (Теннис) — 1 169 621,2; Артём Дзюба (Футбол) — 935 335,1; Матвей Сафонов (Футбол) — 706 274,9; Алексей Миранчук (Футбол) — 688 900,5; Максим Глушенков (Футбол) — 680 696,4; Константин Тюкавин (Футбол) — 650 843,9; Мирра Андреева (Теннис) — 649 283,5; Андрей Рублёв (Теннис) — 630 479,1; Александр Соболев (Футбол) — 617 546,9.

С полным рейтингом от «Медиалогии» можно ознакомиться по ссылке.

Нельзя не отметить, что по итогам 2023 года лидером данного рейтинга был Медведев, Дзюба шёл вторым, а Овечкин замыкал топ-3.