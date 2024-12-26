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Кожевников: Овечкин вернётся и как даст — и всё, в этом году закончит погоню за Гретцки!

Кожевников: Овечкин вернётся и как даст — и всё, в этом году закончит погоню за Гретцки!
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о скором возвращении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после перелома ноги.

— Говорят, Овечкин должен вернуться в матче 29 декабря.
— Там врачи лучше знают. Если тренер сказал — это одно. А так, там врачи всё решают. Не как в советские времена, когда твоё желание выйти на игру было главным. Сейчас врачи всё решают. Страховки дорогие.

— Александр ещё такая личность… лучше поберечь и долечиться до конца.
— Я про это и говорю! А там он как даст — и всё, в этом году закончит погоню за Гретцки! Чего там, осталось-то всего шайб 20 (смеётся), — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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