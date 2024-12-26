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Один игрок КХЛ вошёл в рейтинг упоминаемых хоккеистов в российских СМИ, остальные — из НХЛ

Один игрок КХЛ вошёл в рейтинг упоминаемых хоккеистов в российских СМИ, остальные — из НХЛ
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Компания «Медиалогия» выпустила рейтинг из 30 самых упоминаемых в отечественных СМИ российских спортсменов в 2024 году. Он был составлен с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.

Среди хоккеистов лидером стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он же стал лидером общего рейтинга спортсменов.

На втором месте — форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На третьем — Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Среди хоккеистов КХЛ в рейтинг вошёл только форвард СКА Евгений Кузнецов (пятое место).

Топ-8 самых упоминаемых хоккеистов в российских СМИ:

1. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;
2. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
3. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
4. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;
5. Евгений Кузнецов, СКА;
6. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;
7. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»;
8. Матвей Мичков, «Филадельфия Флайерз».

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