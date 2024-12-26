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Двукратный олимпийский чемпион назвал имена лучших россиян в НХЛ в 2024 году

Двукратный олимпийский чемпион назвал имена лучших россиян в НХЛ в 2024 году
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал имена лучших россиян в НХЛ в 2024 году. В список вошли: Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Михаил Сергачёв («Юта»).

— Кто из россиян в НХЛ для вас стал лучшим в 2024 году?
— Там-то вообще плеяда! Капризов, Кучеров, Овечкин, Сергачёв. Все играют на высочайшем уровне! Очень здорово. Они — наши двигатели в НХЛ. И благодаря им ещё много ребят туда уедут. К моему огромному сожалению и к сожалению болельщиков, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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