Двукратный олимпийский чемпион назвал имена лучших россиян в НХЛ в 2024 году

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал имена лучших россиян в НХЛ в 2024 году. В список вошли: Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Михаил Сергачёв («Юта»).

— Кто из россиян в НХЛ для вас стал лучшим в 2024 году?

— Там-то вообще плеяда! Капризов, Кучеров, Овечкин, Сергачёв. Все играют на высочайшем уровне! Очень здорово. Они — наши двигатели в НХЛ. И благодаря им ещё много ребят туда уедут. К моему огромному сожалению и к сожалению болельщиков, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.