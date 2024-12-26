Как стало известно «Чемпионату», вратарь Павел Хомченко подписал контракт с ЦСКА до конца нынешнего сезона. В ближайшее время об этом объявят официально.

Напомним, ранее голкипер расторг контракт с омским «Авангардом». В текущем сезоне на счету 30-летнего Хомченко 28 матчей, в которых голкипер одержал 12 побед с 91,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.37. Всего в КХЛ Хомченко провёл 95 встреч, в которых голкипер одержал 34 победы с 92,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.36.

ЦСКА с 53 очками после 37 сыгранных встреч занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.